В Москве к концу года будут установлены 50000 “интеллектуальных” фонарей
Московские власти приняли решение, касающееся благоустройства столицы. К концу года тут будут установлены 50000 “интеллектуальных” фонарей, расположенных в различных районах.
Сотрудники будут управлять ими дистанционно, и сидеть в кабинах, наблюдая за погодными условиями и освещением. Во время облачности достаточно нажать кнопку пульта и фонари осветят весь квартал. В последнее время такие технологии стали пользоваться большой популярностью.
Благодаря светодиодным лампам можно экономить на электроэнергии, а также они не наносят вред экологии. Во время производства используются безопасные компоненты, а пока часть новинок уже проходит тесты на городских улицах.
Сотрудники будут управлять ими дистанционно, и сидеть в кабинах, наблюдая за погодными условиями и освещением. Во время облачности достаточно нажать кнопку пульта и фонари осветят весь квартал. В последнее время такие технологии стали пользоваться большой популярностью.
Благодаря светодиодным лампам можно экономить на электроэнергии, а также они не наносят вред экологии. Во время производства используются безопасные компоненты, а пока часть новинок уже проходит тесты на городских улицах.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:20