В Москве к концу года будут установлены 50000 “интеллектуальных” фонарей

Сотрудники будут управлять ими дистанционно, и сидеть в кабинах, наблюдая за погодными условиями и освещением. Во время облачности достаточно нажать кнопку пульта и фонари осветят весь квартал. В последнее время такие технологии стали пользоваться большой популярностью.Благодаря светодиодным лампам можно экономить на электроэнергии, а также они не наносят вред экологии. Во время производства используются безопасные компоненты, а пока часть новинок уже проходит тесты на городских улицах.