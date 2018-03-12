Ирина Понаровская отмечает юбилей

Заслуженная артистка России считает, что за рубежом она более известна, чем на родине. Поклонники Понаровской отмечают необыкновенную изысканность и элегантность певицы. Эти качества артистки были признаны ещё в советское время модным домом Chanel. Наиболее яркие моменты карьеры исполнительницы песен — в галерее RT.Впервые успех к Ирине пришёл в Германии и Польше, где она принимала участие в различных музыкальных фестивалях. Многие помнят песни артистки, например такие как «Знаю — любил», «Рябиновые бусы», «Мольба» и другие.