Поклонники в ужасе от старческих рук Виктории Бони

Поклонники, увидев руки своего кумира, посчитали, что они «будто от бабушки пришиты» и очень испортили красочный снимок Виктории. Поэтому подписчики недоумевают, что она хотела продемонстрировать такой фотографией.Боня не скрывает, что ей 38 лет и она вполне довольна своим возрастом, но руки «как у пожилой женщины» подписчики назвали ужасом.Поклонники Виктории считают, что если уж позиционируешь себя светской львицей. То нужно содержать в порядке не только тело и лицо, но и руки.Некоторые пользователи решили, что все дело в неумелом фотографе, причем об ужасном состоянии рук Виктории Бони пишут не хейтеры, а ее фанаты.