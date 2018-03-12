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Поклонники в ужасе от старческих рук Виктории Бони

Обычно фанаты экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони восторге от ее фотографий, сделанных в Таиланде, но последний снимок привел их в ужас.

Поклонники, увидев руки своего кумира, посчитали, что они «будто от бабушки пришиты» и очень испортили красочный снимок Виктории. Поэтому подписчики недоумевают, что она хотела продемонстрировать такой фотографией.

Поклонники в ужасе от старческих рук Виктории Бони

Боня не скрывает, что ей 38 лет и она вполне довольна своим возрастом, но руки «как у пожилой женщины» подписчики назвали ужасом.

Поклонники в ужасе от старческих рук Виктории Бони

Поклонники Виктории считают, что если уж позиционируешь себя светской львицей. То нужно содержать в порядке не только тело и лицо, но и руки.

Некоторые пользователи решили, что все дело в неумелом фотографе, причем об ужасном состоянии рук Виктории Бони пишут не хейтеры, а ее фанаты.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:38
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