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Страховые компании попросили ЦБ усложнить правила электронной продажи ОСАГО

Российский союз автостраховщиков для упреждения случаев мошенничества при электронной продаже полисов ОСАГО обратился в Центробанк в просьбой усложнить данную процедуру.

Страховые компании попросили ЦБ усложнить правила электронной продажи ОСАГО


Просьба представляет собой список предложений для усложнения жизни мошенникам. Так, предлагается, чтобы в роли страхователя мог выступать исключительно владелец транспортного средства (сейчас такого требования нет). Необходимые данные при оформлении полиса страхования предлагается вводить вручную, посредством клавиатуры, без загрузки сканов документов. Следующее предложение состоит в том, чтобы процедура покупки полиса была совершена в течение 90 минут. Больше того, законное действие полиса должно будет отложено на 72 часа после его приобретения с целью исключения возможности купить документ непосредственно после ДТП.

И наконец, страховщик добивается права прекратить действие полиса в случае обнаружения неверных данных. На сегодня документ с ошибочными данными считается действительным. Поэтому страхкомпания обязана вначале произвести по нему выплату при ДТП, и уже потом предъявить автовладельцу регрессное требование.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 21:30
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