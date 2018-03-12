Страховые компании попросили ЦБ усложнить правила электронной продажи ОСАГО

Просьба представляет собой список предложений для усложнения жизни мошенникам. Так, предлагается, чтобы в роли страхователя мог выступать исключительно владелец транспортного средства (сейчас такого требования нет). Необходимые данные при оформлении полиса страхования предлагается вводить вручную, посредством клавиатуры, без загрузки сканов документов. Следующее предложение состоит в том, чтобы процедура покупки полиса была совершена в течение 90 минут. Больше того, законное действие полиса должно будет отложено на 72 часа после его приобретения с целью исключения возможности купить документ непосредственно после ДТП.И наконец, страховщик добивается права прекратить действие полиса в случае обнаружения неверных данных. На сегодня документ с ошибочными данными считается действительным. Поэтому страхкомпания обязана вначале произвести по нему выплату при ДТП, и уже потом предъявить автовладельцу регрессное требование.