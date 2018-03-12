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«Русская рулетка» по-американски: Соединённые Шьаты «заигрались» в киберагрессию

С тринадцатого марта на территории Соединённых Штатов начнутся продажи книги, под названием «Русская рулетка». В ней рассказывается про планы Вашингтона провести кибератаки в Российской Федерации.

«Русская рулетка» по-американски: Соединённые Шьаты «заигрались» в киберагрессию


Американские журналисты Майкл Исиков, а также Дэвид Корн издали книгу «Русская рулетка». На страницах данной книги описываются методы, разработанные в Соединённых Штатах против «вмешательства РФ» в выборы США. Когда западными средствами массовой информации началось активное распространение информации касательно того, что Москва летом 2016 года вмешалась в выборы американского президента, в Белом доме началась разработка «контрмер» против РФ.

«Политэксперт» передаёт, что американские журналисты издали книгу, в которой они раскрывают, какие диверсии против России готовил Вашингтон. Данное издание пока не поступило в продажу. При этом ряд иностранных СМИ опубликовали уже издержки из книги, которые раскрывают её содержание.
Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:48
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