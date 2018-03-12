Илон Маск в 2019 году отправит первый космический корабль на Красную планету

Сначала на поверхности объекта будут высажены растения, чтобы люди могли выжить, а дальше под огромными куполами инженеры построят огромные города, перемещаться по которым можно будет с помощью туннелей. Также Илон Маск отметил, что дата отправки может измениться.Его компания планирует также запуск грузового аппарата в 2022 г, а также стоимость внеземного путешествия оценена в 6 млн долларов. Бизнесмены будут заинтересованы в таких миссиях, потому что они смогут создавать различные инфраструктуры для жизни населения планеты.