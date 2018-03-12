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Артем Сорока брал уроки соблазнения у скандально известной Насти Рыбки

Появилась информация о том, что у Насти Рыбки брал уроки соблазнения участник телепроекта «Дом-2» Артем Сорока.

Артем Сорока брал уроки соблазнения у скандально известной Насти Рыбки


Участник телепроекта «Дом-2» Артем Сорока пребывает на Острове любви уже несколько месяцев, но ни с кем отношения так и не построил. Он предпринимал не одну попытку и пытался покорить сердце хоть какой-то участницы, но на его знаки внимания повелась только безотказная Александра Шева.

Молодые люди объявили себя парой и собирались заселиться в отдельную комнату, но этому не суждено было осуществиться, поскольку они разошлись. Сорока не смирился с ее поведением и образом жизни в целом и после ночных гуляний, которые закончились под утро, он ударил Шеву по лицу, а она естественно от него ушла.

Некоторое время назад появилась информация, что Артем брал уроки соблазнения у скандально известных Алекса Лесли и Насти Рыбки. А чтобы убедить всех в достоверности этих сведений у Сороки имеется совместный фотоснимок с девушкой.

Стоит добавить, что Артем достаточно активный участник, который до этого момента пока не раскрыл свой потенциал.

Напомним, что Настя Рыбка получила большую известность после выпуска своей книги, в которой поведала об уроках соблазнения богатых представителей сильной половины. Она уверяла, что имела множество связей с влиятельными чиновниками России.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:26
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