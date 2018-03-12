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Супруга Гарика Мартиросяна показала, как добивается идеальных фото

Жанна Левина, являющаяся супругой шоумена Гарика Мартиросяна, раскрыла секрет отличных снимков в соцсети Instagram.

Супруга Гарика Мартиросяна показала, как добивается идеальных фото


Жанна в своём микроблоге Instagram оставила пост, в котором рассказала, что только хорошая подружка может пролежать длительное время в засаде на жаре, чтобы сделать хороший кадр для подруги. По мнению Левиной, хорошая подруга, которая получила солнечный удар, никогда не скажет, что фото не получилось. Также девушка добавила, что она подруга не очень хорошая, однако больше всего её расстраивает то, что она нефотогеничная.

Юмор жены Мартиросяна по достоинству оценили её фанаты. Многие поклонники подчеркнули "безудержное желание" Жанны добиться идеального фото, другие отметили профессионализм и важность Гарика. Видео в течение суток смогло собрать около 74 тысяч лайков. Стоит напомнить, что Гарик Мартиросян со своей будущей женой познакомился на сочинском фестивале КВН в 1997 году. У супругов два ребенка — сын и дочь.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:10
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