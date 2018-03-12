Яна Кошкина опубликовала в Instagram фото со своей матерью

Сама знаменитость отметила, что состарилась раньше близкого человека, но подписчики не могли поверить, что рядом с девушкой находится взрослый человек. Они сразу стали просить Яну Кошкину открыть секреты чудесного внешнего вида матери, а также попросили женщин сделать одинаковые прически и макияж.Пользователи сетей тоже предположили, что знаменитость позирует рядом с подругой, но потом добавили, что светлый оттенок волос всегда делает человека моложе. Они поблагодарили ее за доставленное удовольствие и пожелали творческих успехов.