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В небе над Техасом обнаружен горящий НЛО

Уфолог Скотт Уорринг опубликовал в своём блоге снимок горящего НЛО. Явление было обнаружено в небе над Техасом.

В небе над Техасом обнаружен горящий НЛО


Во время изучения неба уфолог обнаружил странный горящий объект. Время от времени явление появлялось в зоне видимости, а затем исчезало. Специалист успел сделать несколько снимков необычного НЛО в форме слезы.

Скотт Уорринг уверен, что смог запечатлеть горящее НЛО. Объект несколько похож на солнце, однако это не может быть светило, так как обычная камера не смогла бы его запечатлеть. Уфолог считает, что корабль пришельцев выполнен в форме слезы. Такая обтекаемость корпуса не случайна - она поможет инопланетянам погрузиться в воды океана, где вероятнее всего, находится их база.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:50
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