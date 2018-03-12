Учёные: нейрогенез из взрослого превратился в детский

Стоит отметить, что новые клетки головного мозга появляются ещё в раннем возрасте. В основном данный процесс заканчивается к 13 годам. Вследствие этого нейрогенез правильней называть детским, а не взрослым. Учёные раньше допустили грубые ошибки в ходе проведения эксперимента, получив ложные результаты. Исследования, проведённые позже, определили следующие данные: мозговые новые клетки образуются до 4 лет. Эксперименты проводили на крысах. Их итоги переносились мысленно на людей.Из экспериментов с обезьянами стало известно, что клетки мозга животных растут десятилетиями. Вследствие этого бессмысленно надеяться на быстрое развитие. Человек обходится нейронами, возникшими в детстве, что доказывает отсутствие взрослого нейрогенеза.