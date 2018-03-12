Правительство готовит сюрприз: С 2019 года увеличат пенсионный возраст

Изменение пенсионного возраста для россиян станут реальностью уже с будущего года. Это вызвано тяжелым экономическим положением, когда на пенсионера или других не работающих людей приходится 2 работающих. И это притом, что в стране растет количество безработных, которых по данным Росстата в начале года насчитывалось более 5,2 млн человек трудоспособного возраста.И уже к началу 30-х годов количество работающих и неработающих сравняется. Для того, чтобы избежать такой ситуации, чиновники Пенсионного фонда готовят предложения правительству Дмитрия Медведева об увеличении минимального стажа для получения пенсии до 20 лет.