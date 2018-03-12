Правительство готовит сюрприз: С 2019 года увеличат пенсионный возраст
На начало 2018 года дефицит ПФР превысил 221 млрд. рублей. Для того, чтобы избежать бюджетного коллапса чиновники готовят предложения об увеличении рабочего стажа для получения пенсии.
Изменение пенсионного возраста для россиян станут реальностью уже с будущего года. Это вызвано тяжелым экономическим положением, когда на пенсионера или других не работающих людей приходится 2 работающих. И это притом, что в стране растет количество безработных, которых по данным Росстата в начале года насчитывалось более 5,2 млн человек трудоспособного возраста.
И уже к началу 30-х годов количество работающих и неработающих сравняется. Для того, чтобы избежать такой ситуации, чиновники Пенсионного фонда готовят предложения правительству Дмитрия Медведева об увеличении минимального стажа для получения пенсии до 20 лет.
Изменение пенсионного возраста для россиян станут реальностью уже с будущего года. Это вызвано тяжелым экономическим положением, когда на пенсионера или других не работающих людей приходится 2 работающих. И это притом, что в стране растет количество безработных, которых по данным Росстата в начале года насчитывалось более 5,2 млн человек трудоспособного возраста.
И уже к началу 30-х годов количество работающих и неработающих сравняется. Для того, чтобы избежать такой ситуации, чиновники Пенсионного фонда готовят предложения правительству Дмитрия Медведева об увеличении минимального стажа для получения пенсии до 20 лет.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 15:34