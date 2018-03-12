АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Зрители подозревают, что Ольга Бузова ревнует Романа Гриценко

Не успел участник одиозной телестройки «Дом-2» Роман Гриценко признаться в своих искренних чувствах Лере Голд, как его сразу же забрали на поляну.

Парню недолго пришлось отдыхать на Острове любви. Роман выразил симпатию участнице «Дома-2» Валерии Голд, девушка в свою очередь ответила намеками на взаимность. Казалось бы, что теперь стоит ожидать, как новоиспеченная пара будет радовать телезрителей и ведущих, однако не тут-то было.

Зрители подозревают, что Ольга Бузова ревнует Романа Гриценко

Гриценко пришлось забыть о своих чувствах и симпатии. На данный момент неизвестно, отправился ли он с черной меткой или же под каким-то иным предлогом, но зрители уверены, что в дело снова вмешалась Ольга Бузова. Теперь же Роман на поляне должен якобы снова понять, что он влюблен в ведущую, и никто другой ему не нужен.

Поклонники телепроекта выдвигают версию, что руководство пошло на такой шаг с целью поднять рейтинги Гриценко. У парня сократилось количество поклонников после того, как он прекратил жить в иллюзиях о любви с ведущей.

Также негативно отразилась и некрасивая история с Маргаритой Овсянниковой, а также странное поведение в адрес Ромы Капаклы.

«Бузова опять спасет Ромочку. Все-таки отношения у них явно не профессиональные», «Не удивлюсь, если Гриц опять влюбится в Бузову. Тема хорошая. Рейтинг растет...», «Не будет у Ромки личной жизни, пока Бузова есть на проекте», - рассуждают зрители «Дома-2».
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:14
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Повтор слов во время сна улучшает
Поклонники в ужасе от старческих рук Виктории Бони
Автоконцерн FAW начал продажи седана Junpai A50
Артем Сорока брал уроки соблазнения у скандально
Алена Водонаева не работает из-за болезни сына
Ученые: Самый сильный антибиотик не спасает
Зрители подозревают, что Ольга Бузова ревнует
Минстроительства: Будут введены новые стандарты
Ольга Бузова опять оголилась на крыше высотки
Заповедник «Брянский лес» ищет волонтеров
Ведущие криптовалюты продолжают стремительное
Рэпер Мот и его жена улетели отдыхать в Дубай,
Бывший футболист Владимир Герасимов погиб в Китае
Лена Миро назвала Михаила Галустяна «человеком
Министерство сельского хозяйства предлагает
Анна Седокова и Наталья Рудова сошлись в
В Чувашии трехлетняя девочка провалилась под лед
Теннисистку Шарапову раскритиковали за фото с
Алена Водонаева моется в ванной в очках
Алексей Учитель позволял беременной Юлии
Блогер испытал Samsung Galaxy S9 на прочность
Лена Хромина прекрасно нарисовала Африкантову и
Gigabyte готовит обновление ассортимента
Начались продажи твердотельного накопителя Dell
Фото и видео актёра Эмина Агаларова с детьми
ELSA анонсировала графический ускоритель Quadro
Андрей Чуев всех «ботанов и хейтеров» призывает
Лена Миро обвинила Ольгу Бузову в «накрутке»
Во Флоренции прошел 10-тысячный марш против
Свекор Ксении Собчак и его жена отказались от
Просмотреть все новости