Зрители подозревают, что Ольга Бузова ревнует Романа Гриценко

«Бузова опять спасет Ромочку. Все-таки отношения у них явно не профессиональные», «Не удивлюсь, если Гриц опять влюбится в Бузову. Тема хорошая. Рейтинг растет...», «Не будет у Ромки личной жизни, пока Бузова есть на проекте», - рассуждают зрители «Дома-2».

Парню недолго пришлось отдыхать на Острове любви. Роман выразил симпатию участнице «Дома-2» Валерии Голд, девушка в свою очередь ответила намеками на взаимность. Казалось бы, что теперь стоит ожидать, как новоиспеченная пара будет радовать телезрителей и ведущих, однако не тут-то было.Гриценко пришлось забыть о своих чувствах и симпатии. На данный момент неизвестно, отправился ли он с черной меткой или же под каким-то иным предлогом, но зрители уверены, что в дело снова вмешалась Ольга Бузова. Теперь же Роман на поляне должен якобы снова понять, что он влюблен в ведущую, и никто другой ему не нужен.Поклонники телепроекта выдвигают версию, что руководство пошло на такой шаг с целью поднять рейтинги Гриценко. У парня сократилось количество поклонников после того, как он прекратил жить в иллюзиях о любви с ведущей.Также негативно отразилась и некрасивая история с Маргаритой Овсянниковой, а также странное поведение в адрес Ромы Капаклы.