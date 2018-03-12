Ольга Бузова опять оголилась на крыше высотки

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова начинает пугать поклонников своим поведением. Даже наиболее преданные фанаты начали просить кумира прекратить позориться, а некоторые даже стали называть теледиву «девушкой без комплексов».Все дело в том, что Ольга опубликовала в своем микроблоге видео, на котором запечатлена на крыше в обнаженном виде, несмотря на то, что на улице снег. Однако фолловеров отвратил даже не столько внешний вид, как поведение самой ведущей.Бузова выгибалась из стороны в сторону, пытаясь всем доказать, что у нее шикарная попа, выпятив ее на всеобщее обозрение.Вот только оказалось, что эффектной «пятой точки» у Ольги Бузовой толком нет, а подобное поведение поклонники назвали откровенным перебором. Большинство только и спрашивали: «Ольга, а зачем так зад оттопыривать?».Зачем знаменитой наставнице телестройки в очередной раз понадобилось позорить себя на глазах у всей страны - поклонники так и не смогли ответить, однако появились предположения, что будущие клипы исполнительницы выйдут и вовсе без трусов.