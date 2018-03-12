Уфологи обнаружили следы присутствия множества НЛО на орбите Земли





Виртуальные уфологи ищут следы присутствия инопланетян с помощью современных сервисов. Так, с помощью Google Maps были сделаны многие удивительные открытия. Используя одно из приложений, специалисты обнаружили необычный белый след на орбите Земли. Загадочная линия, протяжённостью более 20 тысяч километров, могла остаться после пролёта НЛО.В Сети появился видеоролик, на котором видны следы присутствия НЛО на орбите Земли. По мнению уфологов, как автомобиль оставляет следы на земле, так и космические корабли оставляют следы в космосе. Специалисты обнаружили загадочную линию от Антарктиды к Северному полюсу, и посчитали его доказательством своей теории. Уфологи утверждают, что ни один самолёт не мог оставить такой след, явление также не может быть облачным образованием.