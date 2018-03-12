На российском рынке стартуют продажи кроссовера Citroen C3 Aircross

С 12 марта в России стартуют продажи нового кроссовера Citroen C3 Aircross. Для россиян автомобиль будет доступен с тремя разными силовыми агрегатами — двумя бензиновыми Pure Tech производительностью 82 и 110 лошадиных сил и одним дизельным Hdi, генерирующим 92 «лошадей».Базовая модификация Citroen C3 Aircross Live оснащена дисковыми тормозами на всех колёсах, комплектом передних подушек безопасности, регулирующейся рулевой колонкой, ассистентом при экстренном торможении, системой стабилизации, подогревом передних сидений, штатной аудиостстемой и другими функциями. «Топовые» модификации имеют более широкий функциональный список.