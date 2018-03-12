Антон Силуанов назвал минимальный уровень ФНБ в 7% ВВП

Резервный фонд России не превышает $66,2 млрд, что составляет менее 5,1% ВВП. Это значительно меньше, чем предусмотрено по законодательству, где записано минимальное значение в 7% ВВП. В перерасчете на рубли это составляет 7 трлн рублей в быстроликвидных активах. Далее он охарактеризовал возможности инвестирования части углеводородных доходов для стабилизации положения в экономике.Силуанов отметил, что ФНБ формируется согласно бюджетного правила: "Если цена на нефть в $50-60 за баррель, то наш Фонд национального благосостояния будет пополняться". Ранее предполагалось, что все превышение нефтегазовых доходов при цене выше $40 за баррель будут направляться в резервный фонд. Однако это правило не исполняется, что привело к исчерпанию Резервного фонда в 11 трлн рублей за 4 года.