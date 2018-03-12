Антон Силуанов назвал минимальный уровень ФНБ в 7% ВВП
Глава Минфина России Антон Силуанов высказал свое пожелание по наполнению ФНБ, которое должно составлять не менее 7% ВВП. В настоящее время наполнение не превышает 5,1%, то есть 66 млрд рублей.
Резервный фонд России не превышает $66,2 млрд, что составляет менее 5,1% ВВП. Это значительно меньше, чем предусмотрено по законодательству, где записано минимальное значение в 7% ВВП. В перерасчете на рубли это составляет 7 трлн рублей в быстроликвидных активах. Далее он охарактеризовал возможности инвестирования части углеводородных доходов для стабилизации положения в экономике.
Силуанов отметил, что ФНБ формируется согласно бюджетного правила: "Если цена на нефть в $50-60 за баррель, то наш Фонд национального благосостояния будет пополняться". Ранее предполагалось, что все превышение нефтегазовых доходов при цене выше $40 за баррель будут направляться в резервный фонд. Однако это правило не исполняется, что привело к исчерпанию Резервного фонда в 11 трлн рублей за 4 года.
Резервный фонд России не превышает $66,2 млрд, что составляет менее 5,1% ВВП. Это значительно меньше, чем предусмотрено по законодательству, где записано минимальное значение в 7% ВВП. В перерасчете на рубли это составляет 7 трлн рублей в быстроликвидных активах. Далее он охарактеризовал возможности инвестирования части углеводородных доходов для стабилизации положения в экономике.
Силуанов отметил, что ФНБ формируется согласно бюджетного правила: "Если цена на нефть в $50-60 за баррель, то наш Фонд национального благосостояния будет пополняться". Ранее предполагалось, что все превышение нефтегазовых доходов при цене выше $40 за баррель будут направляться в резервный фонд. Однако это правило не исполняется, что привело к исчерпанию Резервного фонда в 11 трлн рублей за 4 года.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 16:50