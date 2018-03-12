Стала известна дата первого коммерческого полёта в космос из России
Первый коммерческий полёт в космос из России запланирован на 2021 год, вылет будет осуществлён из "Сколково". Длительность космического путешествия составит 15 минут.
Компания "КосмоКурс" разработала проект, который сможет осуществлять вывоз туристов на орбиту Земли. Вся документация будет представлена к рассмотрению специалистам Роскосмоса летом 2018 года. Если проект получит одобрение ведомства, то будет построена специальная платформа для запуска многоразовой ракеты-носителя.
Первый коммерческий полёт в космос запланирован на 2021 год. Известно, что длительность космического путешествия составит 15 минут, в невесомости экипаж пробудет 5-6 минут. Космический корабль сможет вместить 6 туристов. Стоимость тура к орбите Земли может составить 200-250 тысяч долларов.
Компания "КосмоКурс" разработала проект, который сможет осуществлять вывоз туристов на орбиту Земли. Вся документация будет представлена к рассмотрению специалистам Роскосмоса летом 2018 года. Если проект получит одобрение ведомства, то будет построена специальная платформа для запуска многоразовой ракеты-носителя.
Первый коммерческий полёт в космос запланирован на 2021 год. Известно, что длительность космического путешествия составит 15 минут, в невесомости экипаж пробудет 5-6 минут. Космический корабль сможет вместить 6 туристов. Стоимость тура к орбите Земли может составить 200-250 тысяч долларов.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:40