Стала известна дата первого коммерческого полёта в космос из России

Компания "КосмоКурс" разработала проект, который сможет осуществлять вывоз туристов на орбиту Земли. Вся документация будет представлена к рассмотрению специалистам Роскосмоса летом 2018 года. Если проект получит одобрение ведомства, то будет построена специальная платформа для запуска многоразовой ракеты-носителя.Первый коммерческий полёт в космос запланирован на 2021 год. Известно, что длительность космического путешествия составит 15 минут, в невесомости экипаж пробудет 5-6 минут. Космический корабль сможет вместить 6 туристов. Стоимость тура к орбите Земли может составить 200-250 тысяч долларов.