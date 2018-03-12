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Стала известна дата первого коммерческого полёта в космос из России

Первый коммерческий полёт в космос из России запланирован на 2021 год, вылет будет осуществлён из "Сколково". Длительность космического путешествия составит 15 минут.

Стала известна дата первого коммерческого полёта в космос из России


Компания "КосмоКурс" разработала проект, который сможет осуществлять вывоз туристов на орбиту Земли. Вся документация будет представлена к рассмотрению специалистам Роскосмоса летом 2018 года. Если проект получит одобрение ведомства, то будет построена специальная платформа для запуска многоразовой ракеты-носителя.

Первый коммерческий полёт в космос запланирован на 2021 год. Известно, что длительность космического путешествия составит 15 минут, в невесомости экипаж пробудет 5-6 минут. Космический корабль сможет вместить 6 туристов. Стоимость тура к орбите Земли может составить 200-250 тысяч долларов.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:40
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