Рэпер Мот и его жена улетели отдыхать в Дубай, оставив новорождённого сына дома

"С малышом я все время, за исключением выездов по работе и первого, коротенького путешествия. Уже мечтаю, когда сможем взять маленького вместе с нами!", - написала она.

Это радостное событие случилось в январе текущего года. Конечно же, это огромное счастье для молодых людей, но они всё-таки решили устроить себе романтический отдых, уехав в жаркий Дубай. Пока Матвей и Марина наслаждаются обществом друг друга, солнцем и ласковым морем, мальчик находится с бабушками.Мот решил порадовать свою жену, и в качестве подарка на 8 Марта организовал поездку в жаркие края. В Instagram Гураль, которая теперь носит фамилию мужа, поделилась своими впечатлениями, признавшись, что лучшего подарка и не желала. Молодая женщина поблагодарила мужа за это, а для подписчиков публикует красочные фото.Понимая, что может вызвать негодование некоторых интернет-пользователей тем, что отправилась отдыхать без ребёнка, Мария объяснила, что дитя находится в полной безопасности с проверенными людьми. Ей же сейчас необходимо немного расслабиться, и это в итоге будет полезно и для малыша, так как мама вернётся полной сил и в прекрасном расположении духа.