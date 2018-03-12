"Мегафон" планирует кардинально изменить тарифы для российских абонентов

Сотовый оператор "Мегафон" решил кардинально изменить свои тарифы для большего удобства абонентов. В 2017 году были разработаны новые тарифы, особенностью которых стало безлимитное пользование интернетом. Каждый тариф имеет свои преимущества и ориентирован под определённую категорию абонентов.Начиная с 12 марта произойдёт кардинальное обновление тарифов, входящих в линейку "Включайся!". Известно, что пользователи тарифа "Пиши" смогут в два раза увеличить пользование интернетом. Изменения затронут и количество предоставляемых минут и сообщений - увеличение трафика повлечёт за собой их сокращение. Сотрудники "Мегафон" предупреждают, что в некоторых тарифах будет увеличена абонентская плата.