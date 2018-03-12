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Владелец ПАОК выбежал на поле с оружием во время матча в Греции

Миллиардер, ростовский предприниматель, владелец футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди в Греции сорвал матч, выбежав с оружием на поле. Тогда 11 марта в Салониках играли футбольные команды ПАОК и АЕК.

Владелец ПАОК выбежал на поле с оружием во время матча в Греции


Саввиди выбежал на поле при счете 0:0 на 97 минуте. «Табачный король» обозлился на арбитра Георгиоса Коминиса, не засчитавшего гол его клуба вследствие офсайда. Бизнесмен направился к рефери, решив выяснить с ним отношения. Саввиди пришлось успокаивать охранникам. Из видео видно, что у миллиардера имелась кобура с пистолетом. Саввиди кричал судье, что его карьера арбитра закончилась.

Рефери в итоге пришлось досрочно остановить матч. Однако через два часа после матча арбитр засчитал все-таки этот гол. Опасаясь за свою безопасность, игроки АЕК не захотели продолжать встречу. Со счетом 1:0 в итоге зафиксировали победу ПАОК. Стоит отметить, что Саввиди являлся с 2002 года по 2005 год президентом российского футбольного клуба «Ростов».
Происшествия / Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:10
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