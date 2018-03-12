В Астраханской области участники “Битвы экстрасенсов” нашли дорогу мертвецов

Ясновидящие несколько раз приезжали сюда, чтобы разобраться в причинах ДТП, возникшего на ровном месте, после чего решили внимательно исследовать Володарский района. Зулия Раджабова сразу увидела это скрытое место, погубившее 20-летнего жителя села Марфино.Она считает его проклятым и бесовским творением, а также подчеркнула, что дерево, в которое внезапно врезаются машины, является меченым. Сама дорога аналогична чертовой дыре, забирающей свою добычу в подземный мир.