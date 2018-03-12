В Китае на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря построили стеклянный мост
В Китае был открыт самый высокий мост из стекла в стране. Достопримечательность была возведена на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря, его длина - 198 метров.
В Китае сооружения из стекла пользуются популярностью, в частности, стеклянные мосты. Эти достопримечательности привлекают большое количество посетителей, что способствует развитию туристической сферы страны. В провинции Сычуань был построен самый высокий стеклянный мост, соединяющий вершины гор.
Инженеры сообщают, что прогулка по новому стеклянному мосту равнозначна нахождению на крыше небоскрёба, в котором 66 этажей. Длина сооружения составляет 198 метров, а ширина 2,5 метра. Посещение стеклянного моста абсолютно безопасно, его тестировали на протяжении одного месяца. На строительство новой достопримечательности было потрачено 1,58 миллиона долларов.
В Китае сооружения из стекла пользуются популярностью, в частности, стеклянные мосты. Эти достопримечательности привлекают большое количество посетителей, что способствует развитию туристической сферы страны. В провинции Сычуань был построен самый высокий стеклянный мост, соединяющий вершины гор.
Инженеры сообщают, что прогулка по новому стеклянному мосту равнозначна нахождению на крыше небоскрёба, в котором 66 этажей. Длина сооружения составляет 198 метров, а ширина 2,5 метра. Посещение стеклянного моста абсолютно безопасно, его тестировали на протяжении одного месяца. На строительство новой достопримечательности было потрачено 1,58 миллиона долларов.
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Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:00