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В Китае на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря построили стеклянный мост

В Китае был открыт самый высокий мост из стекла в стране. Достопримечательность была возведена на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря, его длина - 198 метров.

В Китае на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря построили стеклянный мост


В Китае сооружения из стекла пользуются популярностью, в частности, стеклянные мосты. Эти достопримечательности привлекают большое количество посетителей, что способствует развитию туристической сферы страны. В провинции Сычуань был построен самый высокий стеклянный мост, соединяющий вершины гор.

Инженеры сообщают, что прогулка по новому стеклянному мосту равнозначна нахождению на крыше небоскрёба, в котором 66 этажей. Длина сооружения составляет 198 метров, а ширина 2,5 метра. Посещение стеклянного моста абсолютно безопасно, его тестировали на протяжении одного месяца. На строительство новой достопримечательности было потрачено 1,58 миллиона долларов.
В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:00
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