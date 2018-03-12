В Сургуте в мусорном контейнере найдено тело младенца

Работники коммунальных служб города Сургута (Ханты-мансийский автономный округ) утром 12 марта на улице Профсоюзов в мусорном контейнере обнаружили бездыханное тело ребенка.Прибывшие на место происшествия следователи проводят в этой связи процессуальную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.Там же добавили, что для определения причины смерти младенца, его тело направят на судебную медицинскую экспертизу. Параллельно оперативные следственные органы осуществляют мероприятия, чтобы установить личность матери ребенка и выяснить все обстоятельства происшедшего.