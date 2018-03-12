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Анна Седокова и Наталья Рудова сошлись в «сексуальном противостоянии»

Певица Анна Седокова и актриса Наталья Рудова поспорили у кого в ленте Instagram больше откровенных публикаций, в частности актриса посчитала исполнительницу недостаточно сексуальной.

В ответ Седокова опубликовала на своей странице в соцсети банан, который должен знаменовать собой идеальный размер мужского достоинства и который Анна считает чрезвычайно сексуальным.

Анна Седокова и Наталья Рудова сошлись в «сексуальном противостоянии»

При этом бывшая солистка «ВИА Гры» попросила фанатов поставить побольше «лайков», чтобы выиграть спор с Рудовой.

Анна Седокова и Наталья Рудова сошлись в «сексуальном противостоянии»

«Если эта фотка с бананом наберет больше лайков, чем последняя фотка Рудовой , то Натали, например, целый день не будет постить свои секси видео и фото, а я буду постить целый день только секс», - объяснила условия «игры» Анна.

Поклонники прислушались к ее просьбе, а также посетовали, что банан не во рту знаменитости.

Помимо этого Седокова считает, что она как мать троих детей не имеет права публиковать слишком откровенные фото, чтобы не подпортить свою репутацию.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:22
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