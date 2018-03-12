Анна Седокова и Наталья Рудова сошлись в «сексуальном противостоянии»
Певица Анна Седокова и актриса Наталья Рудова поспорили у кого в ленте Instagram больше откровенных публикаций, в частности актриса посчитала исполнительницу недостаточно сексуальной.
В ответ Седокова опубликовала на своей странице в соцсети банан, который должен знаменовать собой идеальный размер мужского достоинства и который Анна считает чрезвычайно сексуальным.
При этом бывшая солистка «ВИА Гры» попросила фанатов поставить побольше «лайков», чтобы выиграть спор с Рудовой.
«Если эта фотка с бананом наберет больше лайков, чем последняя фотка Рудовой , то Натали, например, целый день не будет постить свои секси видео и фото, а я буду постить целый день только секс», - объяснила условия «игры» Анна.
Поклонники прислушались к ее просьбе, а также посетовали, что банан не во рту знаменитости.
Помимо этого Седокова считает, что она как мать троих детей не имеет права публиковать слишком откровенные фото, чтобы не подпортить свою репутацию.
В ответ Седокова опубликовала на своей странице в соцсети банан, который должен знаменовать собой идеальный размер мужского достоинства и который Анна считает чрезвычайно сексуальным.
При этом бывшая солистка «ВИА Гры» попросила фанатов поставить побольше «лайков», чтобы выиграть спор с Рудовой.
«Если эта фотка с бананом наберет больше лайков, чем последняя фотка Рудовой , то Натали, например, целый день не будет постить свои секси видео и фото, а я буду постить целый день только секс», - объяснила условия «игры» Анна.
Поклонники прислушались к ее просьбе, а также посетовали, что банан не во рту знаменитости.
Помимо этого Седокова считает, что она как мать троих детей не имеет права публиковать слишком откровенные фото, чтобы не подпортить свою репутацию.