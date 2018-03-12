Анна Седокова и Наталья Рудова сошлись в «сексуальном противостоянии»

В ответ Седокова опубликовала на своей странице в соцсети банан, который должен знаменовать собой идеальный размер мужского достоинства и который Анна считает чрезвычайно сексуальным.При этом бывшая солистка «ВИА Гры» попросила фанатов поставить побольше «лайков», чтобы выиграть спор с Рудовой., - объяснила условия «игры» Анна.Поклонники прислушались к ее просьбе, а также посетовали, что банан не во рту знаменитости.Помимо этого Седокова считает, что она как мать троих детей не имеет права публиковать слишком откровенные фото, чтобы не подпортить свою репутацию.