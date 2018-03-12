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Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» с «песней со стержнем»

В Португалии на «Евровидении», Россию представит исполнительница песен Юлия Самойлова с композицией «Won’t Break!». Сама певица назвала данный трек «песней со стержнем».

Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» с «песней со стержнем»


Самойлова отметила, что авторы будто бы намеренно переложили её собственные переживания и мысли на музыку. Видеоклип был впервые продемонстрирован на «Первом канале». Постановщик номера и режиссёр официального ролика Алексей Голубев поведал, что выступление Юлии - это метафора зарождения любви и жизни, а главное веры.

В композиции говорится о непоколебимости и свободе, о сердце, которое ведёт из темноты к свету. Авторами песни выступили - Арье Бурштейн, Нэтта Нимроди и Леонид Гуткин. Они также создавали композицию под названием «Flame Is Burning», с которой Самойлова должна была петь на «Евровидении» в прошедшем году. Однако власти Украины запретили исполнительнице песен въезжать в страну в течение трёх лет из-за концерта на территории Крыма.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:40
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