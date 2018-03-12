Алена Водонаева моется в ванной в очках
Обнаженными фото экс-участницы «Дома-2» Алены Водонаевой уже никого не удивишь, но последний снимок в Instagram вызвал возмущение хейтеров.
Телеведущая позирует в ванне, и ее тело целомудренно прикрывает пена, а лицо украшают очки, которые и вызвали бурное обсуждение в Сети.
Пользователи посчитали этот аксессуар излишним при принятии водных процедур, тогда как фанаты ответили, что очки завершают созданный имидж и назвали оппонентов глупцами.
Впрочем, нашлись и более дотошные комментаторы, увидевшие в руке, лежащей на краю ванны сигарету, а на груди «ящерицу», при ближайшем рассмотрении оказавшуюся волосами, заплетенными в косу.
Большинству подписчиков понравился дизайн ванной комнаты, тогда как сама ванна вызвала отрицательные отзывы.
Телеведущая позирует в ванне, и ее тело целомудренно прикрывает пена, а лицо украшают очки, которые и вызвали бурное обсуждение в Сети.
Пользователи посчитали этот аксессуар излишним при принятии водных процедур, тогда как фанаты ответили, что очки завершают созданный имидж и назвали оппонентов глупцами.
Впрочем, нашлись и более дотошные комментаторы, увидевшие в руке, лежащей на краю ванны сигарету, а на груди «ящерицу», при ближайшем рассмотрении оказавшуюся волосами, заплетенными в косу.
Большинству подписчиков понравился дизайн ванной комнаты, тогда как сама ванна вызвала отрицательные отзывы.