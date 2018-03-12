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Алексей Учитель позволял беременной Юлии Пересильд рисковать жизнью во время съёмок фильма

Известный кинорежиссёр Алексей Учитель дал откровенное интервью, в котором рассказал, что актриса Юлия Пересильд, будучи беременной, рисковала жизнью во время съёмок фильма.

Долгие годы Пересильд удавалась скрывать, что отцом её дочерей является прославленный кинодеятель Алексей Учитель. Но не так давно 33-летняя артистка решила открыть тайну, рассказав всё как есть.

Алексей Учитель позволял беременной Юлии Пересильд рисковать жизнью во время съёмок фильма

На днях, общаясь с журналистами, Учитель рассказал, что ради эффектных сцен в фильме позволял своей возлюбленной рисковать не только жизнью ещё не родившейся девочки, но и даже своей. То была военная картина с изобилием довольно опасных для актёров сцен, а ведь тогда Юлия находилась на шестом месяце беременности.

"Юля с ребенком на руках бежит сквозь дым и разрывы снарядов. Сложная сцена. Но мало кто знал, что при этом, по-моему, это был уже шестой месяц беременности. И это было просто опасно! Еще в одном из дублей она упала", - вспоминает Алексей.

Учитель и Пересильд скрывали как могли свои отношения, но слухи об их романе зародились ещё в далёком 2009 году, когда шла работа над военной драмой "Край".
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:08
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