Алексей Учитель позволял беременной Юлии Пересильд рисковать жизнью во время съёмок фильма

"Юля с ребенком на руках бежит сквозь дым и разрывы снарядов. Сложная сцена. Но мало кто знал, что при этом, по-моему, это был уже шестой месяц беременности. И это было просто опасно! Еще в одном из дублей она упала", - вспоминает Алексей.

Долгие годы Пересильд удавалась скрывать, что отцом её дочерей является прославленный кинодеятель Алексей Учитель. Но не так давно 33-летняя артистка решила открыть тайну, рассказав всё как есть.На днях, общаясь с журналистами, Учитель рассказал, что ради эффектных сцен в фильме позволял своей возлюбленной рисковать не только жизнью ещё не родившейся девочки, но и даже своей. То была военная картина с изобилием довольно опасных для актёров сцен, а ведь тогда Юлия находилась на шестом месяце беременности.Учитель и Пересильд скрывали как могли свои отношения, но слухи об их романе зародились ещё в далёком 2009 году, когда шла работа над военной драмой "Край".