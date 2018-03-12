Люди являются самыми малоспящими из приматов

Учитывая образ жизни, а также особенности физиологии нашего вида, ожидать можно было бы того, что человеку потребуется для отдыха более 9,5 часов. Пока трудно сказать, почему мозг обходится меньшим временем «отдыха». Согласно предположениям учёных, уменьшение потребности во сне, связано может быть со сменой образа жизни древних предков. Выход на открытые пространства в доисторической саванне заставил их встретиться со многими новыми хищниками. При этом возможность дольше пребывать настороже должна была в итоге стать насущной необходимостью.Поздней данная тенденция могла усилиться, когда людям понадобилось передавать между собой новый опыт, обучаться, налаживать социальные связи. Продолжительность сна у людей может также быть связанной с появлением ночных кошмаров.