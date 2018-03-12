Лена Хромина прекрасно нарисовала Африкантову и Капаклы

В комментарии к публикации Марина написала, что рамку из ракушек сделал сам Роман и преподнес сей подарок Африкантовой в честь 7-ми месяцев их знакомства.Фанаты отметили, что Марина и Роман красивая пара, пожелали им счастья и поздравили ребят от души.Хейтеры не были так оптимистично настроены и назвали Марину «дурой, каких мало видели». Намекая на слишком большую разницу в возрасте влюбленных. Один из подписчиков сравнил Африкантову со стрекозой из басни Крылова, которая «лето красное пропела».В целом поклонники телестройки уверены, что Марина Африкантова уже изжила себя на проекте и ей пора задумываться об уходе.