Лена Хромина прекрасно нарисовала Африкантову и Капаклы
Участница «Дома-2» Марина Африкантова поблагодарила в своем Instagram Лену Хромину за чудесный рисунок, на котором изображена сама Африка» и ее ухажер Роман Капаклы.
В комментарии к публикации Марина написала, что рамку из ракушек сделал сам Роман и преподнес сей подарок Африкантовой в честь 7-ми месяцев их знакомства.
Фанаты отметили, что Марина и Роман красивая пара, пожелали им счастья и поздравили ребят от души.
Хейтеры не были так оптимистично настроены и назвали Марину «дурой, каких мало видели». Намекая на слишком большую разницу в возрасте влюбленных. Один из подписчиков сравнил Африкантову со стрекозой из басни Крылова, которая «лето красное пропела».
В целом поклонники телестройки уверены, что Марина Африкантова уже изжила себя на проекте и ей пора задумываться об уходе.
В комментарии к публикации Марина написала, что рамку из ракушек сделал сам Роман и преподнес сей подарок Африкантовой в честь 7-ми месяцев их знакомства.
Фанаты отметили, что Марина и Роман красивая пара, пожелали им счастья и поздравили ребят от души.
Хейтеры не были так оптимистично настроены и назвали Марину «дурой, каких мало видели». Намекая на слишком большую разницу в возрасте влюбленных. Один из подписчиков сравнил Африкантову со стрекозой из басни Крылова, которая «лето красное пропела».
В целом поклонники телестройки уверены, что Марина Африкантова уже изжила себя на проекте и ей пора задумываться об уходе.