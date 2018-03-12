В Руанде из-за удара молнии в церковь погибли 14 человек

Трагический инцидент произошёл 10 марта в Руанде. Во время богослужения в церковь ударила молния. В помещении присутствовало 45 человек - смерть 14 человек наступила мгновенно, остальные получили травмы разной степени тяжести, некоторые пострадавшие до сих пор в критическом состоянии. Проводится расследование обстоятельств трагедии.Власти страны отмечают, что за две недели до происшествия, в Руанде произошло закрытие 700 церквей. Здания для богослужений перестали отвечать нормам безопасности и нуждались в срочных ремонтных работах. Несоблюдение строительных нормативов также сказывалось и на уровне шума. Эксперты полагают, что закрытые церкви не обладали громоотводами.