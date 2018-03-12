Белый дом предлагает научить американских учителей стрелять
Администрацией Трампа представлен ряд предложений касательно обеспечения безопасности в школах вследствие недавней стрельбы во Флориде. При этом предложили школьных сотрудников обучать стрельбе из огнестрельного оружия
По словам должностных лиц из Белого дома, администрацией будет создана федеральная комиссия для оценки лучшей борьбы с насилием в американских школах. Министерство юстиции Соединённых Штатов станет использовать существующие программы для помощи школам в сотрудничестве с местными и государственными правоохранительными органами для обеспечения тщательного обучения стрельбе квалифицированного персонала из огнестрельного оружия, при этом на добровольной основе. Белый дом планирует поддержать переход бывших военнослужащих непосредственно в сферу образования.
Данные меры предложили в после стрельбы 14 февраля в средней школе. Тогда семнадцать человек были убиты, и несколько получили ранения.
По словам должностных лиц из Белого дома, администрацией будет создана федеральная комиссия для оценки лучшей борьбы с насилием в американских школах. Министерство юстиции Соединённых Штатов станет использовать существующие программы для помощи школам в сотрудничестве с местными и государственными правоохранительными органами для обеспечения тщательного обучения стрельбе квалифицированного персонала из огнестрельного оружия, при этом на добровольной основе. Белый дом планирует поддержать переход бывших военнослужащих непосредственно в сферу образования.
Данные меры предложили в после стрельбы 14 февраля в средней школе. Тогда семнадцать человек были убиты, и несколько получили ранения.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:50