Белый дом предлагает научить американских учителей стрелять

По словам должностных лиц из Белого дома, администрацией будет создана федеральная комиссия для оценки лучшей борьбы с насилием в американских школах. Министерство юстиции Соединённых Штатов станет использовать существующие программы для помощи школам в сотрудничестве с местными и государственными правоохранительными органами для обеспечения тщательного обучения стрельбе квалифицированного персонала из огнестрельного оружия, при этом на добровольной основе. Белый дом планирует поддержать переход бывших военнослужащих непосредственно в сферу образования.Данные меры предложили в после стрельбы 14 февраля в средней школе. Тогда семнадцать человек были убиты, и несколько получили ранения.