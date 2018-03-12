В Японии лотом аукциона стал самый крупный тунец в истории страны
В Японии 12 марта на аукционе продали самого крупного тунца в истории страны. Неизвестный заплатил за право обладания столь необычным лотом 67 тысяч долларов.
На острове Хонсю в префектуре Вакаяма, Япония, состоялся аукцион. Одним из лотов стал самый крупный тунец в истории страны. Рыба весит 450 килограмм, её длина составляет 2,74 метра. Неизвестный приобрёл лот за 67 тысяч долларов. Предыдущий рекорд принадлежал рыбе весом 446 килограмм.
В стране стали вести учёт параметров выловленной рыбы в 1949 году. Согласно полученным данным, проданный тунец является рекордсменом. Рыбу выловили в удалённых районах, рыбаки в течение одного часа вытаскивали её из воды. Капитан рыболовецкого судна сообщил, что он даже не имел представление о реальных размерах рыбы, пока её не вытащили на борт.
На острове Хонсю в префектуре Вакаяма, Япония, состоялся аукцион. Одним из лотов стал самый крупный тунец в истории страны. Рыба весит 450 килограмм, её длина составляет 2,74 метра. Неизвестный приобрёл лот за 67 тысяч долларов. Предыдущий рекорд принадлежал рыбе весом 446 килограмм.
В стране стали вести учёт параметров выловленной рыбы в 1949 году. Согласно полученным данным, проданный тунец является рекордсменом. Рыбу выловили в удалённых районах, рыбаки в течение одного часа вытаскивали её из воды. Капитан рыболовецкого судна сообщил, что он даже не имел представление о реальных размерах рыбы, пока её не вытащили на борт.
В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:40