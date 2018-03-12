В Японии лотом аукциона стал самый крупный тунец в истории страны

На острове Хонсю в префектуре Вакаяма, Япония, состоялся аукцион. Одним из лотов стал самый крупный тунец в истории страны. Рыба весит 450 килограмм, её длина составляет 2,74 метра. Неизвестный приобрёл лот за 67 тысяч долларов. Предыдущий рекорд принадлежал рыбе весом 446 килограмм.В стране стали вести учёт параметров выловленной рыбы в 1949 году. Согласно полученным данным, проданный тунец является рекордсменом. Рыбу выловили в удалённых районах, рыбаки в течение одного часа вытаскивали её из воды. Капитан рыболовецкого судна сообщил, что он даже не имел представление о реальных размерах рыбы, пока её не вытащили на борт.