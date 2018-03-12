На таксиста из Гонконга напало существо в виде небольшого облака

Мужчина вечером ехал по дороге, но внезапно заметили впереди яркую белую вспышку, после чего из нее появился объект. Он сразу врезался в такси и отбросил его с трассы в сторону дерева. Ошеломленный человек решил остановиться и посмотреть, как будут развиваться дальнейшие события.Водитель просто уехал, заметив, что жертва нападения не пострадала, но пользователи сетей выразили разное мнение по такому поводу. Одни люди считают облако призраком или агрессивной шаровой молнией. Некоторые лица не сомневаются, что виновниками инцидента стали пришельцы или выходцы из иных миров.