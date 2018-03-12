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Фото и видео актёра Эмина Агаларова с детьми растрогали фанатов

Известный актёр и предприниматель Эмин Агаларов является многодетным отцом, который отдаёт своим наследникам максимальное количество тепла, заботы и времени.

От предыдущего брака с Лейлой Алиевой у Эмина есть двое сыновей, растёт в семье также приёмная дочь Амина. Актёр относится к девочке как к родной. Агаларов и Алиева хоть и развелись, но нашли в себе силы сохранить хорошие отношения, что очень помогает им заниматься воспитанием детей.

Фото и видео актёра Эмина Агаларова с детьми растрогали фанатов

На своей странице в социальной сети Instagram, на которую подписано почти миллион интернет-пользователей, часто появляются фото и видео с детьми. В последнее время подобных публикаций стало ещё больше, а совместная фотография по-настоящему растрогала фолловеров. На фото видно, что отец и трое детей очень дружны, им весело и приятно проводить время вместе.

На днях также было опубликовано видео, в котором подписчики смогли наладиться идиллией между Агаларовым и его приемной дочерью. Фанаты отмечают, что из Эмина получился отличный, добрый отец, который умеет любить и веселить своих маленьких наследников.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:37
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