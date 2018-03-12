Фото и видео актёра Эмина Агаларова с детьми растрогали фанатов

От предыдущего брака с Лейлой Алиевой у Эмина есть двое сыновей, растёт в семье также приёмная дочь Амина. Актёр относится к девочке как к родной. Агаларов и Алиева хоть и развелись, но нашли в себе силы сохранить хорошие отношения, что очень помогает им заниматься воспитанием детей.На своей странице в социальной сети Instagram, на которую подписано почти миллион интернет-пользователей, часто появляются фото и видео с детьми. В последнее время подобных публикаций стало ещё больше, а совместная фотография по-настоящему растрогала фолловеров. На фото видно, что отец и трое детей очень дружны, им весело и приятно проводить время вместе.На днях также было опубликовано видео, в котором подписчики смогли наладиться идиллией между Агаларовым и его приемной дочерью. Фанаты отмечают, что из Эмина получился отличный, добрый отец, который умеет любить и веселить своих маленьких наследников.