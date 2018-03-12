Украинский Сбербанк может стать белорусским

Требуемый пакет документов для покупки через «Паритетбанк» украинского Сбербанка управделами направили ещё 21 декабря. В НБУ пока отсутствуют прочие заявки. Украинским бизнесменом Валерием Хорошковским вследствие санкционных рисков небыли поданы документы.Принимая в учёт наличие у Сбербанка БПС-банка - дочерней структуры в Белоруссии, сделка позволит частично вернуть 1 млрд. дол. межбанковских кредитов головной структуры непосредственно украинскому подразделению. Максимальная цена сделки в данном случае может превысить 170 млн. дол.Для сделки препятствием может послужить статус руководителя управделами белорусского президента, а также Виктора Шеймана - акционера «Паритетбанка», который пребывает под жесткими санкциями Евросоюза и Соединённых Штатов.