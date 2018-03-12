Украинский Сбербанк может стать белорусским
Единственным претендентом на приобретение украинского Сбербанка является банк «Паритет», который принадлежит управлению делами президента Белоруссии.
Требуемый пакет документов для покупки через «Паритетбанк» украинского Сбербанка управделами направили ещё 21 декабря. В НБУ пока отсутствуют прочие заявки. Украинским бизнесменом Валерием Хорошковским вследствие санкционных рисков небыли поданы документы.
Принимая в учёт наличие у Сбербанка БПС-банка - дочерней структуры в Белоруссии, сделка позволит частично вернуть 1 млрд. дол. межбанковских кредитов головной структуры непосредственно украинскому подразделению. Максимальная цена сделки в данном случае может превысить 170 млн. дол.
Для сделки препятствием может послужить статус руководителя управделами белорусского президента, а также Виктора Шеймана - акционера «Паритетбанка», который пребывает под жесткими санкциями Евросоюза и Соединённых Штатов.
Требуемый пакет документов для покупки через «Паритетбанк» украинского Сбербанка управделами направили ещё 21 декабря. В НБУ пока отсутствуют прочие заявки. Украинским бизнесменом Валерием Хорошковским вследствие санкционных рисков небыли поданы документы.
Принимая в учёт наличие у Сбербанка БПС-банка - дочерней структуры в Белоруссии, сделка позволит частично вернуть 1 млрд. дол. межбанковских кредитов головной структуры непосредственно украинскому подразделению. Максимальная цена сделки в данном случае может превысить 170 млн. дол.
Для сделки препятствием может послужить статус руководителя управделами белорусского президента, а также Виктора Шеймана - акционера «Паритетбанка», который пребывает под жесткими санкциями Евросоюза и Соединённых Штатов.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:28