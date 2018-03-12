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Эксперты: США планируют нарастить экспорт СПГ в четыре раза

Американский топ-менеджер энергокомпании из США считает, что "Газпром" останется в этом году крупнейшим поставщиком энергоносителей в Европу. Однако уже через два года ситуация может измениться, после 4-х кратного увеличения поставок "голубого топлива" из США.

Бари Уортингтон, исполнительный директор энергоассоциации из США заявил, связанной договором с "Газпромом" заявил, что значительная часть европейского объема газа еще некоторое время будет поставляться из Российской Федерации. Однако этому утверждению противоречат факты развития экономической ситуации, когда на прошедшей неделе нефтедобытчики из США заявили о 4-х кратном увеличении экспорта сжиженного газа в Европу.

Эксперты: США планируют нарастить экспорт СПГ в четыре раза


Это увеличение поставок произойдет в первую очередь в: Великобританию, Испанию, Италию, Польшу, Прибалтики. Одновременно планируется сократить поставки из России, чтобы "не разогревать аппетиты российского газового монополиста", по словам западных специалистов. В настоящее время приостановлено строительство "Турецкого потока" из-за отсутствия согласия Туркции на прокладку по территории страны; "Северный поток-1" загружен лишь на 50%; на строительство "Северного потока-2" пока не найдены западные инвестиции и его прокладывает "Газпром" за свой счет.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 14:30
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