Эксперты: США планируют нарастить экспорт СПГ в четыре раза

Бари Уортингтон, исполнительный директор энергоассоциации из США заявил, связанной договором с "Газпромом" заявил, что значительная часть европейского объема газа еще некоторое время будет поставляться из Российской Федерации. Однако этому утверждению противоречат факты развития экономической ситуации, когда на прошедшей неделе нефтедобытчики из США заявили о 4-х кратном увеличении экспорта сжиженного газа в Европу.Это увеличение поставок произойдет в первую очередь в: Великобританию, Испанию, Италию, Польшу, Прибалтики. Одновременно планируется сократить поставки из России, чтобы "не разогревать аппетиты российского газового монополиста", по словам западных специалистов. В настоящее время приостановлено строительство "Турецкого потока" из-за отсутствия согласия Туркции на прокладку по территории страны; "Северный поток-1" загружен лишь на 50%; на строительство "Северного потока-2" пока не найдены западные инвестиции и его прокладывает "Газпром" за свой счет.