Лена Миро обвинила Ольгу Бузову в «накрутке» подписчиков

По мнению девушки, аудитория в три миллиона подписчиков - это предел для Инстаграма в России, вот только у Бузовой, с недавних пор, уже 12 миллионов почитателей.Лена Миро сравнила поклонников на странице у всемирно известной спортсменки Марии Шараповой с фанатами отечественной телеведущей «Дома-2» и певицы Ольги Бузовой.Блогер отметила, что Шарапова является не только российской, но и мировой знаменитостью. Следовательно, на Машу подписаны не только соотечественники, но и любители тенниса по всему миру. На сегодняшний день у Шараповой 3 млн. подписчиков в Инстаграм.Далее Лена отметила, что аудитория больше или приближенная к этой цифре, может быть достигнута лишь путем накрутки, постоянную покупку ботов и лайков.Таким образом, по мнению журналистки, знаменитая телеведущая, у которой в микроблоге свыше 12 миллионов фолловеров, намеренно накручивает число пользователей, используя для этого специальные программы, способные за определенную плату из фейковых аккаунтов подписываться на страницу заказчика.