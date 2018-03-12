Лена Миро обвинила Ольгу Бузову в «накрутке» подписчиков
Популярный блогер Лена Миро открыто заявила, что Ольга Бузова «накручивает» фолловеров на своей страничке в Instagram.
По мнению девушки, аудитория в три миллиона подписчиков - это предел для Инстаграма в России, вот только у Бузовой, с недавних пор, уже 12 миллионов почитателей.
Лена Миро сравнила поклонников на странице у всемирно известной спортсменки Марии Шараповой с фанатами отечественной телеведущей «Дома-2» и певицы Ольги Бузовой.
Блогер отметила, что Шарапова является не только российской, но и мировой знаменитостью. Следовательно, на Машу подписаны не только соотечественники, но и любители тенниса по всему миру. На сегодняшний день у Шараповой 3 млн. подписчиков в Инстаграм.
Далее Лена отметила, что аудитория больше или приближенная к этой цифре, может быть достигнута лишь путем накрутки, постоянную покупку ботов и лайков.
Таким образом, по мнению журналистки, знаменитая телеведущая, у которой в микроблоге свыше 12 миллионов фолловеров, намеренно накручивает число пользователей, используя для этого специальные программы, способные за определенную плату из фейковых аккаунтов подписываться на страницу заказчика.
По мнению девушки, аудитория в три миллиона подписчиков - это предел для Инстаграма в России, вот только у Бузовой, с недавних пор, уже 12 миллионов почитателей.
Лена Миро сравнила поклонников на странице у всемирно известной спортсменки Марии Шараповой с фанатами отечественной телеведущей «Дома-2» и певицы Ольги Бузовой.
Блогер отметила, что Шарапова является не только российской, но и мировой знаменитостью. Следовательно, на Машу подписаны не только соотечественники, но и любители тенниса по всему миру. На сегодняшний день у Шараповой 3 млн. подписчиков в Инстаграм.
Далее Лена отметила, что аудитория больше или приближенная к этой цифре, может быть достигнута лишь путем накрутки, постоянную покупку ботов и лайков.
Таким образом, по мнению журналистки, знаменитая телеведущая, у которой в микроблоге свыше 12 миллионов фолловеров, намеренно накручивает число пользователей, используя для этого специальные программы, способные за определенную плату из фейковых аккаунтов подписываться на страницу заказчика.