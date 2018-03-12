В Таиланде спасли тонувшую пенсионерку из России

Инцидент произошёл 11 марта. Спасатели вытащили из воды тонувшую 76-летнюю россиянку. Пенсионерка прибыла в Таиланд за день до происшествия, в стране она планирует пробыть один месяц.Женщине была без сознания, после оказания медицинской помощи она пришла в себя. Потерпевшую доставили в медучереждение, медики диагностировали у пенсионерки проблемы с дыханием. На данный момент состояние россиянки стабильное, угрозы для её жизни нет. После прохождения лечения, женщина сможет продолжить свой отдых.