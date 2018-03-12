Свекор Ксении Собчак и его жена отказались от декрета после рождения ребенка
О прибавлении в семействе Эммануила Виторгана и его супруги Ирины стало известно в конце февраля и рождение дочери Этель у свекра Ксении Собчак вызвало общественный резонанс.
Впрочем, новоиспеченные 78-летний отец и 56-летняя мать решили не уходить в декрет по уходу за ребенком и доверили хлопоты о младенце няне.
«10 марта в ЦДХ, сыграв при аншлаге любимый музыкальный кино-спектакль «Король Треф - карта любви», мы посвятили его нашей доченьке Этель», - написал Эммануил Виторган в своем Facebook.
Несмотря на то, что Ирина заявила, что родила дочь самостоятельно, многие пользователи сомневаются в этом и предполагают, что пара обратилась за помощью к суррогатной матери.
Нужно отметить, что для Ирины дочь Этель стала первым ребенком. Женщина 20 лет боролась за возможность стать полноценной матерью, но из-за проблем со здоровьем ей удалось этого добиться лишь к 58 годам. Многие знакомые осудили пару за решение стать родителями в столь почтенном возрасте, тем более что у Виторгана-старшего уже есть даже внуки.
Впрочем, новоиспеченные 78-летний отец и 56-летняя мать решили не уходить в декрет по уходу за ребенком и доверили хлопоты о младенце няне.
«10 марта в ЦДХ, сыграв при аншлаге любимый музыкальный кино-спектакль «Король Треф - карта любви», мы посвятили его нашей доченьке Этель», - написал Эммануил Виторган в своем Facebook.
Несмотря на то, что Ирина заявила, что родила дочь самостоятельно, многие пользователи сомневаются в этом и предполагают, что пара обратилась за помощью к суррогатной матери.
Нужно отметить, что для Ирины дочь Этель стала первым ребенком. Женщина 20 лет боролась за возможность стать полноценной матерью, но из-за проблем со здоровьем ей удалось этого добиться лишь к 58 годам. Многие знакомые осудили пару за решение стать родителями в столь почтенном возрасте, тем более что у Виторгана-старшего уже есть даже внуки.