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Apple в 2018 году выпустит несколько новинок с функцией Face ID

Во 2-ой половине 2018 года ожидаются новые технологичные устройства корпорации из Купертино.

Apple в 2018 году выпустит несколько новинок с функцией Face ID

Представители Apple на протяжении 2018 года могут выпустить одновременно несколько аппаратов, которые оснащаются новой системой распознавания лиц типа Face ID. Информация передана инсайдерами венчурной развивающейся компании Loup Ventures. Они сослались на финансовый отчёт, который попал им в руки. Из текста документа следует, что организация Finisar, являющаяся поставщиком датчиков VCSEL, осуществляет наращивание производственных мощностей для создания комплектующих непосредственно к девайсам Apple.

По всей видимости, руководящий состав Apple ожидает во второй половине текущего года хорошее увеличение объемов производства датчиков данного типа, которые составляют основу Face ID. Проведя тщательный анализ всех полученных данных, эксперты сделали вывод, что Apple выпустит 3 новых устройства с данной функцией.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:10
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