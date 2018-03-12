Катя Жужа упрекнула Ксению Бородину в болезненной зависимости от известных брендов

«У меня тут назрел вопрос: бабы, когда им дарят либо они сами себе покупают сумку Chanel или кроссовки Louis Vuitton, обязательно должны снять это в «сторис». Чтобы показать, что лежит в этой коробке, нужно обязательно снять в «сторис», как вы отрываете ленточки, открываете коробку, открываете пакет и вот она сумка!» – написала Жужа.

Все началось с фото, которое теледива разместила на своей странице в Инстаграм. Ксюша показала подарки, которые преподнесли ей в день рождения. На снимке запечатлены фирменные пакеты из магазинов Gucci и Cartier.После того, как фотография появилась в Сети, на странице Жужи появилась любопытная публикация.Знаменитость «Дома-2» недоумевает, почему же не начать фотографировать лейблы других, менее известных фирм. Она упрекнула Бородину, что если у той появляются носки Gucci, то она обязательно выложит это в «сторис».Катя пожелала девушкам, зависимым от известных брендов, мужчину, который будет часто дарить такие дорогие подарки, дабы у них не было времени запечатлеть пакет и процесс открывания», – подчеркнула Жужа.