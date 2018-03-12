Дарья Пынзарь после недели разлуки грозит «зажамкать» детей

В Instagram Даши появилось фото, где запечатлены оба ее сына и в комментарии к публикации соскучившаяся мама обещает их «зажамкать»., - сокрушается Дарья.Поклонники семьи Пынзарей отметили, что «Тема и Давидик как близнецы» и «одно лицо».Особое обсуждение вызвала прическа младшего мальчика, хейтеры посчитали, что с такой стрижкой Давид похож на гея, тогда как фанатам пришелся по душе «дракончик».В целом пользователи положительно оценили «классных пацанов» и пожелали мальчикам здоровья и счастья огромного.