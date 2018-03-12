АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Дарья Пынзарь после недели разлуки грозит «зажамкать» детей

Экс-участники «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзари провели праздничные дни в Италии, где отмечали день рождения «Ксении Бородиной, но их дети в этот раз остались дома.

В Instagram Даши появилось фото, где запечатлены оба ее сына и в комментарии к публикации соскучившаяся мама обещает их «зажамкать».

Дарья Пынзарь после недели разлуки грозит «зажамкать» детей

«Завтра зажамкаю. Неделя разлуки, как целая вечность», - сокрушается Дарья.

Дарья Пынзарь после недели разлуки грозит «зажамкать» детей

Поклонники семьи Пынзарей отметили, что «Тема и Давидик как близнецы» и «одно лицо».

Особое обсуждение вызвала прическа младшего мальчика, хейтеры посчитали, что с такой стрижкой Давид похож на гея, тогда как фанатам пришелся по душе «дракончик».

В целом пользователи положительно оценили «классных пацанов» и пожелали мальчикам здоровья и счастья огромного.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:57
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Повтор слов во время сна улучшает
Поклонники в ужасе от старческих рук Виктории Бони
Автоконцерн FAW начал продажи седана Junpai A50
Артем Сорока брал уроки соблазнения у скандально
Алена Водонаева не работает из-за болезни сына
Ученые: Самый сильный антибиотик не спасает
Зрители подозревают, что Ольга Бузова ревнует
Минстроительства: Будут введены новые стандарты
Ольга Бузова опять оголилась на крыше высотки
Заповедник «Брянский лес» ищет волонтеров
Ведущие криптовалюты продолжают стремительное
Рэпер Мот и его жена улетели отдыхать в Дубай,
Бывший футболист Владимир Герасимов погиб в Китае
Лена Миро назвала Михаила Галустяна «человеком
Министерство сельского хозяйства предлагает
Анна Седокова и Наталья Рудова сошлись в
В Чувашии трехлетняя девочка провалилась под лед
Теннисистку Шарапову раскритиковали за фото с
Алена Водонаева моется в ванной в очках
Алексей Учитель позволял беременной Юлии
Блогер испытал Samsung Galaxy S9 на прочность
Лена Хромина прекрасно нарисовала Африкантову и
Gigabyte готовит обновление ассортимента
Начались продажи твердотельного накопителя Dell
Фото и видео актёра Эмина Агаларова с детьми
ELSA анонсировала графический ускоритель Quadro
Андрей Чуев всех «ботанов и хейтеров» призывает
Лена Миро обвинила Ольгу Бузову в «накрутке»
Во Флоренции прошел 10-тысячный марш против
Свекор Ксении Собчак и его жена отказались от
Просмотреть все новости