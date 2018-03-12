Дарья Пынзарь после недели разлуки грозит «зажамкать» детей
Экс-участники «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзари провели праздничные дни в Италии, где отмечали день рождения «Ксении Бородиной, но их дети в этот раз остались дома.
В Instagram Даши появилось фото, где запечатлены оба ее сына и в комментарии к публикации соскучившаяся мама обещает их «зажамкать».
«Завтра зажамкаю. Неделя разлуки, как целая вечность», - сокрушается Дарья.
Поклонники семьи Пынзарей отметили, что «Тема и Давидик как близнецы» и «одно лицо».
Особое обсуждение вызвала прическа младшего мальчика, хейтеры посчитали, что с такой стрижкой Давид похож на гея, тогда как фанатам пришелся по душе «дракончик».
В целом пользователи положительно оценили «классных пацанов» и пожелали мальчикам здоровья и счастья огромного.
В Instagram Даши появилось фото, где запечатлены оба ее сына и в комментарии к публикации соскучившаяся мама обещает их «зажамкать».
«Завтра зажамкаю. Неделя разлуки, как целая вечность», - сокрушается Дарья.
Поклонники семьи Пынзарей отметили, что «Тема и Давидик как близнецы» и «одно лицо».
Особое обсуждение вызвала прическа младшего мальчика, хейтеры посчитали, что с такой стрижкой Давид похож на гея, тогда как фанатам пришелся по душе «дракончик».
В целом пользователи положительно оценили «классных пацанов» и пожелали мальчикам здоровья и счастья огромного.