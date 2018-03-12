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Эксперты: Криптовалютная лихорадка заражает юридический рынок

Эксперты свидетельствуют, что за последние два года на 15% увеличилось количество обращений в юридические компании по вопросам рынка криптовалют. Однако не все юристы готовы работать по таким обращениям. Специалисты из business.bitclubproject.com считают, что юристы должны зарабатывать сейчас, а не ждать подъема курсовой стоимости биткоина в перспективе.

Эксперты рынка криптовалют заметили существенное возрастание интереса к блокчейну и криптовалюте со стороны населения и бизнеса. Это подтверждают и юристы, считая, что на этом фоне необходимо зарабатывать, а не ждать улучшения ситуации с биткоином. И хотя произошла коррекция криптовалюты, когда с декабрьского показателя в $20 тыс. биткоин опустился до $9 тыс. в марте 2018 года. Однако если сравнивать с началом 2017 года, когда его цена не превышала тысячи долларов, в настоящее время она выросла в 9 раз.

Эксперты: Криптовалютная лихорадка заражает юридический рынок


Количество дел связанных с биткоином и альткоинами значительно увеличилось именно за счет привлекательности операций, когда колебание курса достигает $500-$1000. Потому и стоимость услуг юристов возросла в среднем на 3-5%. Кроме того на 15% увеличилось количество обращений. Однако учитывая неоднозначное мнение финансистов к этому рынку, некоторые юридические конторы с неохотой берутся за подобные дела, свидетельствует Светлана Лобарева, эксперт рынка криптовалют компании business.bitclubproject.com из России, работающей и на казахском и украинском рынке.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:50
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