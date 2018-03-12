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Сестры Михалковы показали естественную красоту на фото без макияжа

Невзирая на двенадцатилетнюю разницу в возрасте Анна и Надежда Михалковы очень близки. Недавно девушки в своих аккаунтах обнародовали честные публикации. Интернет-пользователи просто в восторге от их красоты.

Сестры Михалковы показали естественную красоту на фото без макияжа


На днях в микроблогах сестёр Михалковых появилась публикация, на которой девушки позируют вместе. На фото Надежда и Анна изображены без грамма косметики, демонстрируя замечательный внешний вид. Анна под снимком написала, что она решила сфотографироваться подальше, так как Надежда моложе.

Публикация, обнародованная на странице младшей сестры, в течение двух дней сумела собрать более 12 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 100 лестных комментариев от пользователей соцсети. Поклонники сказали, что обе девушки бесподобные, красивые и талантливые. Фолловеры с восхищением заявили, что даже без надувных губ «уткой», накаченных скул, широких бровей, и «тонны мейка», они очень красивые.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:20
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