В Минобороны РФ рассказали о скорой утилизации ракет «Сатана»
Юрий Борисов - замглавы Минобороны РФ в своём интервью рассказал, что вскоре приступят к утилизации МБР - межконтинентальных баллистических ракет «Сатана». Им на смену должны прийти МБР «Сармат».
Борисов заметил, что на вооружении ВС РФ имеется жидкостная тяжелая ракета, имеющая достаточно серьезную энергетику, позволяющая выводить довольно большой объем нагрузки. По его словам про данную стратегическую ракету хорошо все наслышаны. Её в РФ прозвали "Воевода". На западе ракету называют "Сатана". Её разработали в середине 80-ых годов. Вскоре эту ракету начнут утилизировать.
Юрий Борисов, рассказывая касательно готовности ракет «Сармат», отметил, что уже пройдены все практические, производственные, научно-технические проблемы. Замминистра заявил, что уже подготовлены производственные мощности, которые требуются для того количества современных ракет, которое в итоге будет заказывать Министерство обороны РФ.
Борисов заметил, что на вооружении ВС РФ имеется жидкостная тяжелая ракета, имеющая достаточно серьезную энергетику, позволяющая выводить довольно большой объем нагрузки. По его словам про данную стратегическую ракету хорошо все наслышаны. Её в РФ прозвали "Воевода". На западе ракету называют "Сатана". Её разработали в середине 80-ых годов. Вскоре эту ракету начнут утилизировать.
Юрий Борисов, рассказывая касательно готовности ракет «Сармат», отметил, что уже пройдены все практические, производственные, научно-технические проблемы. Замминистра заявил, что уже подготовлены производственные мощности, которые требуются для того количества современных ракет, которое в итоге будет заказывать Министерство обороны РФ.
Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:10