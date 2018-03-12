В Минобороны РФ рассказали о скорой утилизации ракет «Сатана»

Борисов заметил, что на вооружении ВС РФ имеется жидкостная тяжелая ракета, имеющая достаточно серьезную энергетику, позволяющая выводить довольно большой объем нагрузки. По его словам про данную стратегическую ракету хорошо все наслышаны. Её в РФ прозвали "Воевода". На западе ракету называют "Сатана". Её разработали в середине 80-ых годов. Вскоре эту ракету начнут утилизировать.Юрий Борисов, рассказывая касательно готовности ракет «Сармат», отметил, что уже пройдены все практические, производственные, научно-технические проблемы. Замминистра заявил, что уже подготовлены производственные мощности, которые требуются для того количества современных ракет, которое в итоге будет заказывать Министерство обороны РФ.