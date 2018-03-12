АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

В Минобороны РФ рассказали о скорой утилизации ракет «Сатана»

Юрий Борисов - замглавы Минобороны РФ в своём интервью рассказал, что вскоре приступят к утилизации МБР - межконтинентальных баллистических ракет «Сатана». Им на смену должны прийти МБР «Сармат».

В Минобороны РФ рассказали о скорой утилизации ракет «Сатана»

Борисов заметил, что на вооружении ВС РФ имеется жидкостная тяжелая ракета, имеющая достаточно серьезную энергетику, позволяющая выводить довольно большой объем нагрузки. По его словам про данную стратегическую ракету хорошо все наслышаны. Её в РФ прозвали "Воевода". На западе ракету называют "Сатана". Её разработали в середине 80-ых годов. Вскоре эту ракету начнут утилизировать.

Юрий Борисов, рассказывая касательно готовности ракет «Сармат», отметил, что уже пройдены все практические, производственные, научно-технические проблемы. Замминистра заявил, что уже подготовлены производственные мощности, которые требуются для того количества современных ракет, которое в итоге будет заказывать Министерство обороны РФ.
Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украинский Сбербанк может стать белорусским
Виктория Романец познакомила пользователей со
Хейтеры расценили слова Виктории Романец, как
Сестры Михалковы показали естественную красоту на
В Минобороны РФ рассказали о скорой утилизации
Почта Японии тестирует беспилотники для доставки
На таксиста из Гонконга напало существо в виде
Подписчикам пришлись по вкусу оголённые ягодицы
Армянский священник Самуил Агоян назвал
Новости «Дома-2»: Илья Яббаров рад примирению с
Ходят слухи, что Теру настаивает на законности
Эксперты: США планируют нарастить экспорт СПГ в
Volkswagen Touareg 2019 презентуют в КНР 23 марта
Марго Овсянникова пообещала больше не
Скончался известный британский комик Кен Додд
Кристина Дерябина всегда поддерживает прекрасные
Иосиф Пригожин рассказал, что с Аллой Пугачевой у
Российский авторынок новых LCV в феврале вырос на
Учёные: Жители мегаполисов более подвержены
Никита Пресняков попал в больницу с переломом ноги
Участники «Дома-2» дружно кинулись воевать против
Губы Скарлет Йохансон признали самыми
Учёные: Слабая иммунная система делает бактерии
В сеть выложили рендеры летающего квадромобиля
Вид супермодели Рози Хантингтон-Уайтли на
Ученые зафиксировали полет НЛО над американским
Ольге Бузовой грозит операция, если она не
Учёные: Мозг определяет "часы приёма" лекарств
Эксперты: Криптовалютная лихорадка заражает
Ученые: Повтор слов во время сна улучшает
Просмотреть все новости