Ученые зафиксировали полет НЛО над американским озером Лейк-Джордж

Внеземной корабль решил разведать территорию и старался меньше показываться на глаза людям, не совершая резких маневров. НЛО несколько раз облетел водоем, привлекающий внимание экологов из-за сильного загрязнения химическими веществами.Предприятие стало виновником сложившейся ситуации, но во время полета гуманоидов, животные не проявили тревожность или агрессию. Это показывает, что внутри аппарата находились дружелюбные существа, которые не похищают людей и проводят свои исследования.