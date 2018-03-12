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Муж Ксении Бородиной выложил в Сети «прошлогодних» детей

Супруг популярной ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров опубликовал в Instagram фотографию своих детей – сына Омара и дочери Теоны, правда, снимок был сделан в прошлом году.

Курбан подписал фото «мелкота прошлогодняя», но некоторые подписчики невнимательно прочитали комментарий и стали возмущаться. Почему малышка Тея с соской во рту, хотя ей уже больше двух лет.

Муж Ксении Бородиной выложил в Сети «прошлогодних» детей

Курбан Омаров и Ксения Бородина часто публикуют в своих микроблогах снимки детей и обычно они вызывают массу восторженных отзывов. Но в этот раз лента наполнена едкими комментариями хейтеров, которым не понравилась соска во рту ребенка.

Но истинные поклонники семьи телеведущей «Дома-2» не обратили внимания на такую мелочь. Как пустышка и назвали брата и сестру красивыми и хорошими детками.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:36
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