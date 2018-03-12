Кети Топурия и Гуф устроили в Instagram любовную переписку

Несмотря на то что в романтических отношениях артистов практически уже никто не сомневается, сами молодые люди по этому поводу ничего не говорят, словно бы и нет вовсе подобных разговоров. Вместе с тем на их страницах в социальных сетях время от времени появляются публикации явно любовного характера, а накануне рэпер оставил комментарий под одним из постов Кети."Это моя девочка", - написал Гуф, а Топурия ответила смайликом в виде поцелуя. Это в очередной раз послужило доказательством того, что между Гуфом и Кети завязался роман. А фанаты гадают, когда же они решатся на официальное подтверждение.Стоит напомнить, что весной прошлого года в СМИ появилась информация, что Топурия не живёт больше со своим супругом Львом Гейхманом, с которым вступила в брак в 2013 году, а ещё 4 года встречалась с ним до этого. В 2015 году у пары родилась дочь Оливия. Уже тогда имя Гуфа фигурировало в этой истории: Гейхман подозревал Кети в измене с известным рэпером.