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Губы Скарлет Йохансон признали самыми привлекательными в мире

Ученые заявили, что губы актрисы Скарлет Йохансон являются самыми привлекательными. По мнению специалистов, именно у артистки они имеют идеальную форму и пропорцию.

Губы Скарлет Йохансон признали самыми привлекательными в мире

Губы Йохансон можно полагать самыми желанными на всей планете. Учёные считают, что и нижняя и верхняя части этого органа у Скарлет одинаковой толщины и поэтому вызывают симпатию у представителей мужского пола.

Чтобы узнать, какие именно губы можно считать самыми прекрасными, специалисты провели большое количество экспериментов, в которых принимали участие и знаменитости, и самые обычные люди. Данное исследование распространялось на представителей тридцати пяти разных национальностей. С такими же правильными и красивыми пропорциями губ обладает британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли. Больше всего мужчинам не понравились губы британской киноактрисы Эммы Уотсон. Участники исследования поведали, что верхняя часть губ у артистки слишком тонкая.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:40
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