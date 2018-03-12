Губы Скарлет Йохансон признали самыми привлекательными в мире

Губы Йохансон можно полагать самыми желанными на всей планете. Учёные считают, что и нижняя и верхняя части этого органа у Скарлет одинаковой толщины и поэтому вызывают симпатию у представителей мужского пола.Чтобы узнать, какие именно губы можно считать самыми прекрасными, специалисты провели большое количество экспериментов, в которых принимали участие и знаменитости, и самые обычные люди. Данное исследование распространялось на представителей тридцати пяти разных национальностей. С такими же правильными и красивыми пропорциями губ обладает британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли. Больше всего мужчинам не понравились губы британской киноактрисы Эммы Уотсон. Участники исследования поведали, что верхняя часть губ у артистки слишком тонкая.